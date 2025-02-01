Тюменцев с хронической сердечной недостаточностью наблюдают в специальных кабинетах

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Кабинеты для пациентов с хронической сердечной недостаточностью работают во всех поликлиниках Тюмени. Работа организована, чтобы своевременно реагировать на изменения самочувствия и оказывать медицинскую помощь.

Врач-кардиолог поликлиники № 8 Андрей Башметов отмечает, что сейчас в регистре состоят 1 тыс. 400 пациентов с хронической сердечной недостаточностью. За состоянием пациентов следят очно, приглашая на прием, и дистанционно, при помощи телемедицинских технологий.

Медики занимаются оценкой состояния здоровья, назначают оптимальную терапию, контролируют выполнение назначений и проводят тематические школы здоровья, где пациенты обучаются жить со своим заболеванием, пишет tmn.aif.ru.

"Наблюдение пациентов в кабинете ХСН позволяет использовать накапливать данные и использовать их для дальнейшей оптимизации терапии, выявления бессимптомного прогрессирования ХСН или сопутствующих заболеваний. То есть, в конечном итоге, позволяет нам помочь пациентам легче переносить лечение, реже оказываться в стационаре и снизить смертность от сердечно-сосудистых осложнений", — говорит Андрей Башметов.