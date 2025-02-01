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Сервис на месторождениях осваивает тюменская компания

Общество, 12:53 16 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Сервис на месторождениях станет одним из основных видов деятельности тюменского завода "Кенера". К реализации интересного проекта компания, которая занимается производством буровых установок, приступила в конце прошлого года. Об этом рассказал генеральный директор завода Олега Федоровских.

Заказчиком выступило крупное предприятие из Астрахани, которое нуждается в ремонте бурового оборудования на морской буровой платформе. Часть этого оборудования тюменская компания будет обслуживать на месте эксплуатации, часть уже находится в цехе, где проводится дефектовка и идут ремонтно-восстановительные работы.

"На самом деле у нас в стране не так много компаний, которые обладают компетенциями для проведения такого рода работ. Выбор заказчика в пользу завода "Кенера" в первую очередь объясняется тем, что у нашего предприятия уже имеется серьезный опыт работы на буровой платформе на Балтике, а также на других шельфовых проектах в России", — говорит Олег Федоровских.

По мнению заместителя губернатора Тюменской области Андрея Пантелеева, новые направления в деятельности — это новые компетенции, а значит новые инвестиции в производство и рабочие места. Всё это работает на одну из стратегических задач — развитие промышленной инфраструктуры в Тюменской области.

"В планах на 2025 год 165 проектов инвестиционной емкостью 79,9 млрд рублей. По оценке инвесторов, дополнительно будет создано более четырех тысяч рабочих мест", — отмечает Андрей Пантелеев.

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# месторождения , сервис

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