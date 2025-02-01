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Карантин по бешенству отменили в деревне Сулейменская

Общество, 18:37 14 февраля 2025

Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Карантин по бешенству животных отменен в деревне Сулейменская Вагайского района. Соответствующее постановление подписали в правительстве Тюменской области.

Ограничительные мероприятия ввели 11 декабря 2024 года, сообщает инфоцентр правительства региона.

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