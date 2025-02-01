Масленицу отметят в музее "Торговые ряды" в Ялуторовске
Чайная музея "Торговые ряды" (ул. Первомайская, 19) приглашает на Масленицу с 24 февраля по 1 марта.
Гостей чайной ждет погружение в историю и традиции самой веселой недели года, мастер-класс по росписи ялуторовского пряника, декорирование блинов шоколадной глазурью, согревающий витаминный чай, свежие блины с любимыми топпингами.
Стоимость участия в мастер-классах можно уточнить в группе Ялуторовского музейного комплекса ВКонтакте.
Необходима предварительная запись по телефону 8 (34535) 2-01-94.