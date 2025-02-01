Тюменец искал наркотики в снегу на улице Народной

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ранее судимого за кражу жителя Тюмени 1988 года рождения задержали сотрудники полиции. Мужчина что-то искал в снегу возле забора на ул. Народной областного центра.

На вопросы правоохранителей житель областного центра отвечал, что ничего запрещённого при себе не имеет, сообщает УМВД по тюменской области.

Подозреваемого доставили в отдел полиции, где в присутствии понятых из кармана его пуховика изъяли свёрток, обмотанный синей изолентой.

Экспертиза установила, что в свёртке содержится наркотик - карфентанил массой 0,41 гр. Тюменец признался, что купил наркотик дистанционно.

Возбуждено уголовное дело части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до 10 лет.