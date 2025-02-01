Подросток без водительских прав и его пассажирка попали в ДТП в Тобольске

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

15-летний водитель попал в ДТП на автомобиле ВАЗ-21102 в Тобольске 16 февраля. В происшествии пострадала 14-летняя пассажирка, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

Авария случилась на перекрестке ул. Ленина и 1-й Луговой. Юный водитель не справился с управлением и съехал в кювет. Права управления транспортом подросток не имеет. Его мама пояснила, что автомобиль принадлежит родителям.

Информация о нарушении правил подростком направлена в подразделение по делам несовершеннолетних.