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Подросток без водительских прав и его пассажирка попали в ДТП в Тобольске

Происшествия, 15:21 17 февраля 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

15-летний водитель попал в ДТП на автомобиле ВАЗ-21102 в Тобольске 16 февраля. В происшествии пострадала 14-летняя пассажирка, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

Авария случилась на перекрестке ул. Ленина и 1-й Луговой. Юный водитель не справился с управлением и съехал в кювет. Права управления транспортом подросток не имеет. Его мама пояснила, что автомобиль принадлежит родителям.

Информация о нарушении правил подростком направлена в подразделение по делам несовершеннолетних.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

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