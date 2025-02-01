В "Женской политшколе" участвуют более 600 представительниц Тюменской области

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Более 600 представительниц юга Тюменской области, Ямала и Югры участвуют в работе "Женской политшколы". Мероприятие проходит в регионе с 17 по 19 февраля. Его главная цель – создать модель подготовки муниципальных депутатов-женщин для работы в округах совместно с первичными отделениями и сообществами.

"Проект, который проходит в Тюменской области, Югре и Ямале, мы планируем распространить на всю страну. Для нас принципиально важна "Женская политшкола". Мы понимаем, что опираться на женщин – это правильно. От того, какую позицию сегодня занимает женская половина нашего общества, зависит насколько успешно мы управляем внутренней повесткой. Чем мы живем, мыслим и насколько здорово наше общество", - сказал секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев на стратегической сессии "Муниципальная Политическая школа" в Тюмени 18 февраля.

По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, в политике региона много женщин. Они работают в правительстве, возглавляют муниципалитеты, являются депутатами, реализуют проекты в некоммерческих организациях.

"Сегодня это очень востребовано, потому что женщины эмпатичны, тонко чувствуют справедливость. Политшкола – это возможность получить новые знания и компетенции, и время для новых идей, которые рождаются в дискуссиях. Сегодня перед обществом стоит огромное количество задач. В том числе по поддержке участников специальной военной операции, их семей, поэтому проведение таких образовательных мероприятий очень важно", - подчеркнул глава региона.

Проект является инструментом работы с сообществами и формированиями общественного мнения. Женские инициативы реализуются по всей стране. О решениях, которые меняют жизнь, рассказала сопредседатель общественного совета федерального партийного проекта "Женское движение Единой России", заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Дарья Лантратова.

"У женщин очень хорошо получается "приземлять" повестку, которая есть в стране. Понятно и доступно объяснять те решения, которые принимаются и с другой стороны – сверять их. Но еще важней - спрашивать у людей, что еще мы не сделали, чего не хватает. Женская политика – это не протокольная работа. У нас уже есть конкретные результаты и решения. Например, дополнительные дни отпуска для жен и близких участников СВО. Эта инициатива уже прошла первое чтение в Госдуме", - уточнила Дарья Лантратова.

Председатель Тюменской городской думы, региональный координатор "Женского движения Единой России" в Тюменской области Светлана Иванова подчеркнула, что в Тюменской области на всех уровнях представительной власти работают почти 2 тыс. женщин-депутатов.

"Их роль как наиболее близких к народу коммуникаторов неоценима сегодня для страны и региона, городов и поселений. Два года назад активистки нашего региона одними из первых стали организовывать встречи политшколы. У нас ежеквартально проводятся семинары и тренинги для участниц проекта и социальных партнеров партии. Поэтому Тюменская область неслучайно выбрана пилотной площадкой для реализации и апробирования проекта, который в дальнейшем будет тиражироваться по всей стране", - привела данные Светлана Иванова.

Депутат Госдумы РФ и координатор федерального партийного проекта Наталия Полуянова перечислила основные направления "Женской политшколы". Это взаимодействие со СМИ, антикризисное и репутационное управление, работа с лидерами, социальная архитектура внутри территории, публичные выступления, работа с разными аудиториями, медиация управления конфликтом.

"Эту модель политшколы мы рекомендуем к тиражированию. Чтобы мы были максимально полезны друг другу", - заключила депутат.

Отметим, в событии примут участие депутаты муниципального уровня, секретари первичных отделений партии "Единая Россия", руководители органов исполнительной власти, координаторы и активистки федерального партийного проекта "Женское движение Единой России", общественники, волонтеры, мамы участников СВО.

Оксана Корнеенкова