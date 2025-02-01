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Тюменская молодежь познакомилась с работой студенческих отрядов на форуме "Труд крут"

Общество, 12:36 19 февраля 2025

Юлия Божок, ИА "Тюменская линия" | Фото: Юлия Божок, ИА "Тюменская линия"

Около 600 школьников и студентов принимают участие в Региональном карьерном форуме "Труд крут", который проходит в Тюмени в инженерном центре "Речной порт" 19 февраля. Форум приурочен ко Дню Российских студенческих отрядов.

Молодые люди в формате интерактивных заданий на станциях познакомились с направлениями деятельности РСО, историей зарождения студенческого отрядного движения, работодателями и тюменскими вузами.

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"На мероприятие пришли работодатели, которые рассказали про предприятия, где ребята могут пройти свою целину. Школьники и студенты знакомились со строительными, сельскохозяйственными, педагогическими отрядами, отрядами проводников и другими направлениями, которые существуют в регионе", - рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" член правления Тюменского регионального отделения РСО Василий Волков.

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Как отметила председатель правления Тюменского регионального отделения РСО Елизавета Кунгурова, Региональный карьерный форум - это часть большой федеральной программы. В Тюменской области он проводится в третий раз. У школьников и студентов есть возможность узнать, какой карьерный трек они хотят построить, попробовать другие направления и, например, по-другому расставить приоритеты.

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Мероприятие организовано при поддержке гранта главы Тюмени. Размер гранта составил около 500 тыс. рублей. По словам заместителя руководителя Тюменского регионального отделения РСО Александры Кисеевой, в нем приняли участие более 30 человек.

Добавим, в 2025 году студенческие отряды Тюменской области отметят 60-летие и 15 лет со дня открытия Тюменского регионального отделения РСО.

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Юлия Божок

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# РСО , студенты , студенческие отряды , школьники

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