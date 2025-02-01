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В Тюмени откроют первую кондитерскую-конструктор

Общество, 18:07 19 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первую кондитерскую-конструктор собирается открыть предприниматель и кондитер Дарья Гаевская в Тюмени весной 2025 года. В ней будут печь только маффины. При этом посетители сами смогут выбрать для него тесто, начинку, кремовую шапочку и декор.

"Увлекаюсь кондитерским делом уже лет пять, это мое большое и любимое хобби. Давно мечтала открыть кондитерскую, и два года назад пришла идея создать ее в этом формате. Подобные заведения есть только за рубежом, на российском рынке их нет. Буду привлекать для открытия инвестиции, пока не раскрою, какие именно. В целом для меня важно, чтобы моя работа несла пользу людям и миру. Именно поэтому и хочу создать проект", – поделилась с корреспондентом "Тюменской линии" автор инициативы Дарья Гаевская.

По словам тюменки, она выбрала маффины, так как это единственная выпечка, которую можно изготовить за короткое время и сразу съесть без пропитки. Также он один состоит из многих вариативных компонентов.

Сейчас рабочее название заведения Cup'n'Crafts, однако жители могут предложить свое наименование по ссылке, здесь же представлены условия конкурса. Победитель получит приз - полугодовой абонемент на продукцию. Кроме этого, Дарья проводит исследование о десертах и местах Тюмени, где их покупают жители. Поучаствовать в опросе можно здесь.

Виктория Макарова

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# кондитерские изделия , кофейни

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