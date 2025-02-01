На железнодорожном вокзале Тюмени исполнили "Офицерский вальс"

| Фото: пресс-служба Тюменского региона СвЖД | Фото: пресс-служба Тюменского региона СвЖД

"Офицерский вальс", патриотические песни и танцы исполнили на железнодорожном вокзале Тюмени 19 февраля. Специальную концертную программу подготовили творческие коллективы тюменского ДК "Железнодорожник" в честь Дня защитника Отечества.

"Хор ветеранов-железнодорожников и другие ансамбли исполнил лиричные песни. Прозвучали "Волжские напевы", "Солдат молоденький", "Сторонка русская", "Вишня белоснежная" и другие композиции. Пассажиры и посетители вокзала слушали артистов с радостью и благодарностью. Атмосфера была тёплая, душевная", - рассказала корреспонденту "Тюменской линии" пресс-секретарь Тюменского региона СвЖД Ангелина Анашкина.

| Фото: пресс-служба Тюменского региона СвЖД | Фото: пресс-служба Тюменского региона СвЖД

Каждому пассажиру вручили брендированные шоколадки в дорогу. Поздравление пассажиров с государственными праздниками, по словам Ангелины Анашкиной, всегда проходит в творческой форме. В прошлые годы пассажиров радовали мелодиями саксофона, звучанием струнного трио, в 2023 году - оркестром "Камерата Сибири".

| Фото: пресс-служба Тюменского региона СвЖД | Фото: пресс-служба Тюменского региона СвЖД

Накануне 8 марта на вокзале Тюмень будет проходить необычный мастер-класс. Пассажиры и железнодорожники нарисуют одну из тюменских достопримечательностей на холсте в технике по номерам, по эскизу.

"Возможно, это будет Мост Влюбленных или улица Дзержинского. Написанную совместно с пассажирами картину разместим на вокзале Тюмень. На втором этаже вокзала недавно уже появился производственный пейзаж, нарисованный железнодорожниками в этой же технике", - уточнила Ангелина Анашкина.

Любовь Голышева