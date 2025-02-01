Спасшего подростка от мошенников таксиста поощрила полиция Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Отдать мошенникам четыре с половиной миллиона рублей 16-летнему тюменцу не позволил таксист.

Как сообщает УМВД по Тюменской области, подросток ответил на звонок "сотрудника" Центробанка.

Под предлогом сохранить деньги злоумышленник убедил жертву перевести средства на "безопасный" счёт.

Мошенник сам вызвал такси, чтобы юноша ранним утром проехал к банкомату и сделал перевод.

Однако по пути водитель из разговора с юным пассажиром понял, что тот связался с мошенниками и отвёз подростка обратно домой.

Вместе они разбудили родителей и объяснили им ситуацию, после чего те обратились в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Начальник отдела по работе с личным составом городского УМВД подполковник полиции Роман Крупенин вручил бдительному таксисту благодарственное письмо.