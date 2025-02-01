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Александр Моор отметил роль церкви в защите семьи и материнства

Губернатор, 19:55 20 февраля 2025

Александр Моор в Telegram | Фото: Александр Моор в Telegram

За активное участие Тобольской митрополии в реализации социальных и просветительских проектов губернатор Тюменской области Александр Моор поблагодарил митрополита Димитрия.

В ходе рабочей встречи глава региона отметил, что сегодня церковь многое делает для защиты семьи, материнства и детства, проводит воспитательную работу среди молодого поколения.

"Священнослужители напутствуют наших воинов, которые направляются в зону проведения специальной военной операции. Отдельные слова благодарности священникам, которые уже не раз выезжали в зону СВО, где поддерживали наших бойцов", - добавил Александр Моор.

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# Александр Моор , митрополит Димитрий

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