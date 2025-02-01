Александр Моор отметил роль церкви в защите семьи и материнства
За активное участие Тобольской митрополии в реализации социальных и просветительских проектов губернатор Тюменской области Александр Моор поблагодарил митрополита Димитрия.
В ходе рабочей встречи глава региона отметил, что сегодня церковь многое делает для защиты семьи, материнства и детства, проводит воспитательную работу среди молодого поколения.
"Священнослужители напутствуют наших воинов, которые направляются в зону проведения специальной военной операции. Отдельные слова благодарности священникам, которые уже не раз выезжали в зону СВО, где поддерживали наших бойцов", - добавил Александр Моор.