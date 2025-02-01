Предпринимателям Тюменской области предлагают стать резидентами технопарка
Предпринимателям Тюменской области предлагают стать резидентами Тюменского технопарка. Для этого необходимо представить свой проект экспертам Агентства инноваций, сообщает региональный департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства.
Преимущества, на которые могут рассчитывать резиденты: вступление в реестр инновационных проектов региона и присвоение статуса инновационной компании; получение государственной субсидии от департамента инвестиционной политики Тюменской области; помощь в оформлении грантов Фонда содействия инновациям; содействие в получении статуса участника проекта "Сколково"; продвижение технологического решения потенциальным потребителям и другие.
61 компания региона является резидентами Тюменского технопарка.
Получить консультацию можно в АНО "Агентство инноваций": +7 (3452) 534-000 доб. 1085 - Мария Шимохина, ShimoxinaMV@72to.ru.