Нейросетевой аватар тюменской компании рассказывает о технологиях ИИ

| Фото: скриншот видео ИА "Тюменская линия" | Фото: скриншот видео ИА "Тюменская линия"

Нейросетевой аватар тюменской компании рассказывает о технологиях искусственного интеллекта. Мальчика сложно отличить от живого прототипа. Он делает эмоциональные паузы, немного стесняется, что было бы естественным для ребенка его возраста.

Аватара, который сгенерирован нейросетями, представили на первой в 2025 г. встрече IT-сообщества при департаменте информатизации Тюменской области.

"Это диффузионная нейросеть для синтеза изображений и генерации видео. Здесь все синтезировано: семантика текста, лицо и голос тоже. Он даже стесняется", - прокомментировал генеральный директор компании "ОКАС" Вадим Филиппов.

По его словам, тренды в технологиях искусственного интеллекта меняются очень быстро. В прошлом году и первых двух месяцах текущего произошел значительный прогресс в больших языковых моделях. Они довольно просты, похожи на человека, но если мы думаем по-разному, то модель – только по одному из способов. Они ассоциируют от 200 тыс. до двух миллионов слов. И производят иллюзию интеллекта, точно продолжая последовательность.

| Фото: департамент информатизации Тюменской области | Фото: департамент информатизации Тюменской области

В числе тенденций – развитие технологий интеллектуальных агентов и RAG-технологий генерации контента на основе поиска данных в источниках информации, прогресс диффузионных нейросетей, появление нейросетевых систем, управление адаптивными роботами, синтеза геномов. Это все технологии глубокого обучения.

"Какие продукты искусственного интеллекта мы можем выпустить в страну, к которым уже чувствуется интерес от потенциальных заказчиков? Один из таких – наша система управления репутацией. Агенты нейросетевой системы присутствуют в сотнях тысяч информационных каналов и групп социальных сетей, мессенджеров, СМИ и других. Они читают, распознают и представляют развитую аналитику. Боты могут еще и защищать интересы заказчика, вступая в диспут. Могут использовать предприятия, регионы", - пояснил принцип технологии руководитель IT-компании.

Еще один из реализованных продуктов – автоканалы в соцсетях. Нейросетевые агенты-боты генерируют новости по всем значимым событиям той тематики, которой посвящен канал. Они же отслеживают тысячи источников информации. Повестка может быть абсолютно любой – от политики до органов власти и компаний, сообществ. Каналы ведутся без участия человека на основании определенной позиции и идеологии.

| Фото: департамент информатизации Тюменской области | Фото: департамент информатизации Тюменской области

Отметим, что про развитие искусственного интеллекта в компаниях, локализацию этого направления и внедрение новых технологий рассказал серийный предприниматель и IТ-консультант Насир Азиз. Он также обозначил тренд на перенос технологий по обработке информации из облака в собственные центры обработки данных.

Ранее на встрече директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов рассказал о ключевых событиях IT-отрасли в 2025 г.

Оксана Корнеенкова