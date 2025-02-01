  • 21 февраля 202521.02.2025пятница
  • USD88,5103
    EUR92,4831
  • В Тюмени -8..-10 С 2 м/с ветер юго-западный

Нейросетевой аватар тюменской компании рассказывает о технологиях ИИ

Экономика, 12:01 21 февраля 2025

скриншот видео ИА "Тюменская линия" | Фото: скриншот видео ИА "Тюменская линия"

Нейросетевой аватар тюменской компании рассказывает о технологиях искусственного интеллекта. Мальчика сложно отличить от живого прототипа. Он делает эмоциональные паузы, немного стесняется, что было бы естественным для ребенка его возраста.

Аватара, который сгенерирован нейросетями, представили на первой в 2025 г. встрече IT-сообщества при департаменте информатизации Тюменской области.

"Это диффузионная нейросеть для синтеза изображений и генерации видео. Здесь все синтезировано: семантика текста, лицо и голос тоже. Он даже стесняется", - прокомментировал генеральный директор компании "ОКАС" Вадим Филиппов.

По его словам, тренды в технологиях искусственного интеллекта меняются очень быстро. В прошлом году и первых двух месяцах текущего произошел значительный прогресс в больших языковых моделях. Они довольно просты, похожи на человека, но если мы думаем по-разному, то модель – только по одному из способов. Они ассоциируют от 200 тыс. до двух миллионов слов. И производят иллюзию интеллекта, точно продолжая последовательность.

департамент информатизации Тюменской области | Фото: департамент информатизации Тюменской области

В числе тенденций – развитие технологий интеллектуальных агентов и RAG-технологий генерации контента на основе поиска данных в источниках информации, прогресс диффузионных нейросетей, появление нейросетевых систем, управление адаптивными роботами, синтеза геномов. Это все технологии глубокого обучения.

"Какие продукты искусственного интеллекта мы можем выпустить в страну, к которым уже чувствуется интерес от потенциальных заказчиков? Один из таких – наша система управления репутацией. Агенты нейросетевой системы присутствуют в сотнях тысяч информационных каналов и групп социальных сетей, мессенджеров, СМИ и других. Они читают, распознают и представляют развитую аналитику. Боты могут еще и защищать интересы заказчика, вступая в диспут. Могут использовать предприятия, регионы", - пояснил принцип технологии руководитель IT-компании.

Еще один из реализованных продуктов – автоканалы в соцсетях. Нейросетевые агенты-боты генерируют новости по всем значимым событиям той тематики, которой посвящен канал. Они же отслеживают тысячи источников информации. Повестка может быть абсолютно любой – от политики до органов власти и компаний, сообществ. Каналы ведутся без участия человека на основании определенной позиции и идеологии.

департамент информатизации Тюменской области | Фото: департамент информатизации Тюменской области

Отметим, что про развитие искусственного интеллекта в компаниях, локализацию этого направления и внедрение новых технологий рассказал серийный предприниматель и IТ-консультант Насир Азиз. Он также обозначил тренд на перенос технологий по обработке информации из облака в собственные центры обработки данных.

Ранее на встрече директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов рассказал о ключевых событиях IT-отрасли в 2025 г.

Оксана Корнеенкова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# искусственный интеллект

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:01 21.02.2025Нейросетевой аватар тюменской компании рассказывает о технологиях ИИ
11:38 21.02.2025В Тюменской области газифицировали две деревни в Исетском районе
11:27 21.02.2025Предпринимателям Тюменской области предлагают стать резидентами технопарка
10:21 21.02.2025Интерес к новым городским внедорожникам в Тюменской области вырос на 6,7 %

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс.Метрика и LiveInternet, предоставляемые компанией ООО "Яндекс" (119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс)), и компанией LiveInternet (121151, г. Москва, Кутузовский проспект, дом 22, офис «Клименко и Ко» (далее - LiveInternet)). Сервисы Яндекс.Метрика и LiveInternet используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и LiveInternet и храниться на серверах Яндекса и LiveInternet в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере.