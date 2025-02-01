Тюменская область и Москва развивают проект "Русские каникулы"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Совместный туристический продукт "Русские каникулы. Из столицы России в столицу Сибири", способствующий увеличению потока туристов, развивают Тюменская область и Москва.

Вопросы межрегионального взаимодействия обсуждали на первом Термальном конгрессе.

"Москва и Тюменская область — близкие друзья и партнеры. В конце января мы вместе с вашим регионом под брендом Discover Russia представили потенциал на крупнейшей туристической выставке Outbound Travel Mart в Мумбаи. Понятно, что Москва узнаваема в мире, но было заметно желание участников события узнать больше о Тюмени и Тюменской области. Сотрудники, которые работали там, были просто нарасхват. Все индийские туроператоры узнали об этой точке на карте. Они вслух открыто заявили о том, что готовы направлять в регион туристов", — рассказал заместитель председателя Комитета по туризму города Москвы Булат Нурмуханов.

Отметим, проект "Русские каникулы" запустили два года назад. Уже в 2024 году в Тюмень приезжали представители туристической отрасли Индии.

Булат Нурмуханов подчеркнул, что столица не конкурирует с регионами, а работает в партнерстве с ними. Существует специальная программа "Москва+". Эта концепция путешествий позволяет туристам сначала посетить Москву, а затем побывать в других регионах.

Он убежден, что сочетание городского туризма Москвы и природный потенциал, который может предложить Тюменская область, — залог успеха для развития туризма на иностранных рынках.

"В этом году мы совместно планируем принимать участие в зарубежных миссиях. Надеемся, что наше партнерство и дальше будет давать свои плоды", — заключил Булат Нурмуханов.

Директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова назвала Москву сильным партнером с точки зрения стратегических смыслов и направлений.

"Когда мы только познакомились с представителями Мостуризма, поняли, что учиться нужно у лучших и взаимодействовать с лучшими. Все компетенции, передовые инновационные наработки появляются в столице нашей Родины. Мы благодарны за международную повестку — она начала оживать, это возможность выхода на новые рынки и возвращение к обсуждению иностранного въездного туристического потока. С другой стороны, это активное сотрудничество в части не просто взаимного увеличения туристических потоков, а в создании качественного турпродукта", — добавила Мария Трофимова.

Как пример одного из совместных проектов она привела стажировку тюменских шеф-поваров в мишленовских ресторанах столицы. Отраслевики получили возможность учиться у лучших. После стажировки в Москве тюменские шеф-повара ввели в меню заведений новые блюда.

Напомним, первый Термальный конгресс проходил в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова в Тюмени 18 и 19 февраля. Принято решение сделать событие ежегодным.

Инна Пахомова