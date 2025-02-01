Девять техногенных пожаров произошло в Тюменской области 21 февраля

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Гараж загорелся в с. Уват на улице Молодежной днем 21 февраля, сообщает МЧС России по Тюменской области. К прибытию пожарных огонь перекинулся на автомобиль и соседние хозпостройки.

Общая площадь пожара составила 58 кв. м. Обошлось без пострадавших. Причина возгорания - аварийный режим работы электрооборудования.

Поздним вечером 21 февраля поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки на ул. Береговой в с. Лариха Ишимского района. Площадь пожара - 40 кв. м. Пострадавших нет. Причина - короткое замыкание.

Всего за минувшие сутки на территории Тюменской области было зарегистрировано девять техногенных пожаров, на ликвидацию последствий ДТП спасатели выезжали семь раз.