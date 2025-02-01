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Первенство города по картингу проходит в Тюмени

Спорт, 13:50 22 февраля 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Соревнования по автомобильному спорту в дисциплине "картинг" проходят в рамках чемпионата и первенства города Тюмени 22 февраля.

Принимает гонки мототрек спортивной школы "Старт XXI в" в мкр. Антипино. Участики - спортсмены в шести возрастных категориях из Тобольска, Ялуторовска, Курганской области.

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Торжественное закрытие соревнований запланировано сегодня на 16 часов 30 минут.

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# гонки , картинг

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