В Тюменском районе сгорел жилой дом
Жилой дом сгорел в с. Каскара 22 февраля, сообщает МЧС России по Тюменской области.
Около 14 часов 30 минут поступил вызов на возгорание на ул. Железнодорожников в с. Каскара Тюменского района.
К моменту прибытия пожарных дом был полностью охвачен огнем. Общая площадь пожара составила 64 кв. м.
К тушению привлекались пять единиц техники и 16 человек личного состава МЧС России по Тюменской области.
Пострадавших нет. В настоящее время причина пожара устанавливается.