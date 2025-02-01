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В Тюменском районе сгорел жилой дом

Происшествия, 17:54 22 февраля 2025

МЧС России по Тюменской области. | Фото: МЧС России по Тюменской области.

Жилой дом сгорел в с. Каскара 22 февраля, сообщает МЧС России по Тюменской области.

Около 14 часов 30 минут поступил вызов на возгорание на ул. Железнодорожников в с. Каскара Тюменского района.

К моменту прибытия пожарных дом был полностью охвачен огнем. Общая площадь пожара составила 64 кв. м.

К тушению привлекались пять единиц техники и 16 человек личного состава МЧС России по Тюменской области.

Пострадавших нет. В настоящее время причина пожара устанавливается.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

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