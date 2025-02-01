В Тюмени почтили память героев Великой Отечественной войны

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Память героев Великой Отечественной войны почтили в Тюмени. Цветы к Вечному огню на Исторической площади возложили губернатор Тюменской области Александр Моор, ветераны войны и труда, представители правительства, депутаты и общественники 23 февраля.

Минутой молчания они отдали дань памяти павшим защитникам Отечества. А присутствующие на церемонии офицеры, курсанты ТВВИКУ и Тюменского президентского кадетского училища - воинские почести.

Торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню прошла и на площади Памяти областной столицы. Представительная делегация во главе с губернатором Тюменской области Александром Моором почтила память павших героев минутой молчания.

Ранее глава региона поздравил земляков с Днем защитника Отечества. "23 февраля мы чествуем всех, для кого любовь к Родине, служение на ее благо и верность воинскому долгу стали основными принципами жизни. Спасибо всем защитникам Отечества за честь и долг, за укрепление безопасности нашей страны, верность славным воинским традициям. Вы – опора и гордость России", – заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Отметим, 2025 год объявлен в России Годом защитников Отечества, а в Тюменской области - Годом героев. В феврале стартовала программа "Боевой кадровый резерв Тюменской области". Благодаря ей ветераны и участники специальной военной операции смогут развить навыки и компетенции для работы в органах государственной и муниципальной власти, организациях экономики региона.