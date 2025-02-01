Александр Моор предложил участникам "Державы" войти в "Боевой кадровый резерв"

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Участникам и ветеранам специальной военной операции губернатор Тюменской области Александр Моор предложил присоединиться к региональной программе "Боевой кадровый резерв". Предложение было озвучено на вручении удостоверений Ассоциации "Держава", сообщает инфоцентр.

Торжественная церемония прошла в мраморном зале ДК "Нефтяник" в День защитника Отечества. Всероссийская Ассоциация ветеранов специальной военной операции создана в 2023 г. В Тюменской области в числе учредителей - ветераны СВО Олег Ямпольский, Азат Ибрагимов.

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

"От имени всех земляков благодарю за ваше мужество, за ваше служение Родине. В час испытаний очень важно чувствовать поддержку, крепкий тыл и братское плечо рядом. Общественные организации, объединяющие ветеранов войны, локальных конфликтов выполняют эту важную роль. Именно в таких сообществах каждый участник, прошедший через испытания войны, может найти необходимую моральную поддержку и понимание", - подчеркнул глава региона.

В настоящее время региональное правительство совместно с фондом "Защитники Отечества" решает задачи поддержки, социального и медицинского обслуживания участников СВО и их семей. К этой работе подключится и тюменское отделение "Державы".

"Вместе будем работать над улучшением качества жизни ветеранов специальной военной операции, адаптации ребят к мирной жизни", - подчеркнул глава региона.

Прием заявок на участие в программе "Боевой кадровый резерв Тюменской области" продлится до 30 марта.

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