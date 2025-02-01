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"Бессмертный полк" прошел на #СпецоперацииЛед в Тюмени

Общество, 15:39 23 февраля 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

"Бессмертный полк" впервые провели на #СпецоперацииЛед в День защитника Отечества, 23 февраля. Тюменцы прошли по льду Туры с портретами героев Великой Отечественной войны.

Представители "Волонтеров Победы", "Движения первых", добровольцы сегодня вынесли на лед 130 портретов тюменцев-героев Великой Отечественной войны.

В первой шеренге можно было увидеть портреты сотрудников Госавтоинспекции: боевой медсестры Елены Ковязиной и Григория Истомина, который стал прототипом для памятника инспектору ГАИ в Тюмени. Отдельно волонтеры несли портреты 32 ныне здравствующих тюменских ветеранов Великой отечественной войны. 15 из них уже пересекли вековой юбилей.

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Напомним, на набережной Туры по традиции 23 февраля развернулась #СпецоперацияЛед. Событие прошло в областной столице уже 11-й год. Помимо зрелищных заездов горожан и гостей Тюмени ждали интерактивы, конкурсы, турнир по лазертагу.

Инна Пахомова

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# Бессмертный полк , День защитника Отечества , спецоперация

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