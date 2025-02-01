Время — деньги: как выездной менеджер Сбера поможет сэкономить время клиентов

| Фото: пресс-служба Сбербанка | Фото: пресс-служба Сбербанка

В Тюмени, Ишиме и Тобольске работает сервис "Выездной менеджер" от Сбера. Действующие и потенциальные клиенты банка могут воспользоваться услугой, оставив онлайн-заявку на официальном сайте Сбербанка. Сотрудник банка приедет в удобное время по указанному адресу.

Выездной менеджер привезёт карту, поможет оформить кредит или ипотеку, проконсультирует по вопросам страхования и вступлению в программу долгосрочных сбережений. Клиенты могут получить кредитные или моментальные дебетовые карты в день обращения. Банк также предлагает оформление именных СберКарт с доставкой в удобное для клиента время. Срок изготовления составляет от трёх дней.

Кроме того, менеджеры выездного сервиса могут привезти бесплатную детскую СберКарту с дизайном от известного блогера Влада А4. Карта предназначена для детей в возрасте от 6 до 13 лет и изготавливается от одного до трёх рабочих дней. В течение ограниченного времени клиенты могут заказать детскую СберКарту в лимитированном золотом дизайне.

Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

"Сервис "Выездной менеджер" от Сбера стал незаменимым помощником для занятых клиентов. Благодаря этой услуге клиенты могут значительно сэкономить время, которое раньше тратилось на визиты в банк, и направить его на более важные дела. Уже много лет мы помогаем людям получать банковские продукты и услуги быстро и комфортно. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно выполнить всего три простых шага: оставить заявку, встретиться с менеджером, получить услугу. Менеджер банка свяжется с вами, чтобы согласовать удобную дату, время и место встречи, приедет в указанное время и место, привезет нужный банковский продукт и окажет помощь в оформлении любых дополнительных услуг, даже если они не были заранее оговорены".

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

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