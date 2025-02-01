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Особенности общения с подростками обсудили в "Женском клубе" в Тюменском районе

Общество, 12:14 25 февраля 2025

Администрация Тюменского района | Фото: Администрация Тюменского района

Особенностям переходного возраста и вопросам, которые волнуют родителей современных подростков, посвятили первую встречу в рамках проекта "Женское движение Единой России" в Тюменском районе.

Мероприятие собрало представителей администрации муниципалитета, специалистов Комплексного центра социального обслуживания населения, районного педиатра Областной больницы № 19, сотрудников МО МВД России "Тюменский" и филиала центра "Семья" из села Борки.

Первым спикером выступила профконсультант по вопросам развития карьеры и профессиональных навыков Центра занятости населения Тюменской области Альбина Уразмаметова. Ее доклад стал основой для обсуждения темы подростковой психологии и трудностей, связанных с периодом взросления, сообщает пресс-служба районной администрации.

Организаторы подчеркнули, что работа "Женских клубов" будет продолжена, уже запланировано проведение встреч по другим важным социальным и семейным вопросам.

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# подростки , Тюменский район

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