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Перерывы подачи электроэнергии планируются 27 и 28 февраля в микрорайонах ММС и Казарово в Тюмени

Общество, 19:11 25 февраля 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Режим временного ограничения электроснабжения будет вводиться в ряде садовых обществ и СНТ Тюменского района 27 и 28 февраля в связи с реконструкцией ключевых линий электропередачи, сообщают "Россети Тюмень". Энергетики подключат обновленные кабельные линий "Поток-1" и "Поток-2" к распределительному пункту.

Ранее для повышения надежности электроснабжения жителей и социально значимых объектов специалисты Тюменских электрических сетей проложили под землей свыше 16 км провода большего сечения, увеличив пропускную способность участка сети в два раза.

Для безопасности персонала при проведении технических мероприятий будет вводиться режим временного ограничения электроснабжения.

27 февраля плановые перерывы подачи электроэнергии предусмотрены в СО "Автомобилист", "Березняки", "Иволга", "Золотая осень-1", "Пчёлка", "Зелёный бор", "Поле чудес" и "Текстильщик", в СТ "Автоприбор-1" и "Автоприбор-2", в СНТ "Виктория-1", "Гвоздика", "Золотая осень-2", "Лаванда", "Надежда", "Солнечная поляна", "Три сосны", в ДНП "Поляна", а также в ДНТ "Тура" и "Элита".

28 февраля ограничения ждут СНТ "Березняки", проезды Алуштинский, Артековский, Балаклавский, Бахчисарайский, Белогорский, Гурзуфский, Джанкойский, Каменский, Керченский, Симферопольский, Фруктовый, Ялтинский, а также улицы Чайная, Крымская, 1-я Северная, Булата Янтимирова и Василия Остаркова.

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# Россети Тюмень

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