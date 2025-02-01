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Тюмень примет межрегиональный чемпионат по FPV пилотированию

Общество, 19:32 25 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Межрегиональный чемпионат по FPV пилотированию "Кванторейс" пройдёт на площадке мультицентра "Контора пароходства" в Тюмени 27 и 28 февраля.

В состязаниях примут участие порядка 80 спортсменов в возрасте от 11 до 17 лет из Тюмени, Сургута, Омска, Челябинска, Екатеринбурга и других городов.

Торжественное открытие запланировано на 12 часов. Юные пилоты смогут попробовать себя в направлениях "Авто" – FPV пилотирование модели грузовика TAMIYA и "Аэро" – гонка дронов. Вход свободный.

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# пилотирование

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