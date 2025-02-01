Тюменцы могут проголосовать за инициативные проекты до 2 марта

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Голосование по инициативным проектам, которые предложили тюменцы для реализации в 2025 году, стартовало 26 февраля. Жители областной столицы могут отдать свой голос до 2 марта здесь. Об этом в своих аккаунтах в соцсетях сообщил глава Тюмени Максим Афанасьев.

Среди предложений есть идеи по благоустройству отдельных территорий, проведению различных фестивалей, патриотических акций, созданию музеев и организации интеллектуальных игр по истории. В 2025 году голосование проходит только путем авторизации через портал "Госуслуги".