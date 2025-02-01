Площадь в центре Тюмени может стать "сердцем города"

| Фото: Центр стратегического развития "Сибирь" | Фото: Центр стратегического развития "Сибирь"

Арт-объект "Сердце города" предлагают разместить архитекторы в центре площади перед администрацией Тюмени.

"Это панно, которое может быть вмонтировано в площадь. Из "сердца" отходят импровизированные импульсы — это мощение со встроенными светильниками", — рассказала заместитель главного архитектора центра стратегического развития "Сибирь" Вероника Баринова-Малая.

По правой стороне планируют разместить информационные стенды. Слева — бегущую строку, на которой будут транслировать городские новости. Она одновременно станет и арт-объектом, и навесом, и точкой притяжения, говорят авторы идеи.

Вокруг "сердца" специалисты предлагают поставить четыре интерактивных стенда с информацией по каждому административному округу. Территорию дополнят гербом Тюмени и слоганом "От сего града начинается".

Оживят пространство, по замыслу архитекторов, динамические светильники. Цветовая гамма будет меняться в зависимости от заданной программы. Например, в День России оборудование подсветит площадь в цветах триколора.

Приоритетной задачей станет сохранение всех основных пешеходных маршрутов и зеленых насаждений.

"Городская площадь - довольно сложная территория, не хочется из нее сделать плац. При этом на дизайн должно накладывать отпечаток назначение этой территории. Площадь перед администрацией буквально лицо города. Она не должна быть стационарной и тем более парком развлечений", — добавила Вероника Баринова-Малая.

Напомним, концепцию развития территории в границах улиц Первомайской и Ленина обсудили в центре стратегического развития "Сибирь" в Тюмени 25 февраля. На встрече архитекторы презентовали проекты обновленных площади Солнца и сквера Сибирских кошек.

Инна Пахомова