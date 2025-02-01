Молодых тюменцев знакомят с основами избирательного процесса

| Фото: информационный центр правительств Тюменской области | Фото: информационный центр правительств Тюменской области

День молодого избирателя стартовал в Тюмени 26 февраля. На мероприятии молодежь знакомится с основами избирательного процесса в Российской Федерации. Всего поступило 200 заявок, из которых для участия Общественная молодежная палата региона отобрала 191, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Общественная молодежная палата — это своеобразная школа, в которой вы сможете попробовать понять, как работает система органов законодательной и исполнительной власти и наметить для себя траекторию, понять, какие компетенции вам необходимы. В регионе активно реализуется молодежная политика и поддерживаются разные инициативы. Существуют общественные пространства, куда вы тоже можете прийти и приобрести опыт в проектной, волонтерской деятельности, а также получить средства на реализацию своей инициативы", - сказала директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Ирина Широкова.

| Фото: информационный центр правительств Тюменской области | Фото: информационный центр правительств Тюменской области

Экспертами выступают первый заместитель председателя Тюменской областной Думы, куратор Общественной молодежной палаты Андрей Артюхов, директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике региона Ирина Широкова, председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин, председатель комитета Тюменской областной думы по социальной политике Ольга Швецова.

Председатель общественной молодежной палаты при Тюменской областной думе Екатерина Мокина отметила, что ребят ожидают выступления депутатов, федеральных, региональных экспертов, квиз по вопросам избирательного права и деловая игра "Выборы", где каждый участник сможет стать участником избирательного процесса.