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Молодых тюменцев знакомят с основами избирательного процесса

Общество, 14:04 26 февраля 2025

информационный центр правительств Тюменской области | Фото: информационный центр правительств Тюменской области

День молодого избирателя стартовал в Тюмени 26 февраля. На мероприятии молодежь знакомится с основами избирательного процесса в Российской Федерации. Всего поступило 200 заявок, из которых для участия Общественная молодежная палата региона отобрала 191, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Общественная молодежная палата — это своеобразная школа, в которой вы сможете попробовать понять, как работает система органов законодательной и исполнительной власти и наметить для себя траекторию, понять, какие компетенции вам необходимы. В регионе активно реализуется молодежная политика и поддерживаются разные инициативы. Существуют общественные пространства, куда вы тоже можете прийти и приобрести опыт в проектной, волонтерской деятельности, а также получить средства на реализацию своей инициативы", - сказала директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Ирина Широкова.

информационный центр правительств Тюменской области | Фото: информационный центр правительств Тюменской области

Экспертами выступают первый заместитель председателя Тюменской областной Думы, куратор Общественной молодежной палаты Андрей Артюхов, директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике региона Ирина Широкова, председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин, председатель комитета Тюменской областной думы по социальной политике Ольга Швецова.

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Председатель общественной молодежной палаты при Тюменской областной думе Екатерина Мокина отметила, что ребят ожидают выступления депутатов, федеральных, региональных экспертов, квиз по вопросам избирательного права и деловая игра "Выборы", где каждый участник сможет стать участником избирательного процесса.

информационный центр правительств Тюменской области | Фото: информационный центр правительств Тюменской области

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# день молодого избирателя , Игорь Халин , Ирина Широкова , молодежь

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