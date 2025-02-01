В Ишимском районе инвесторам предлагают открыть производство мюсли

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Открыть производство мюсли предлагают инвесторам в агропромышленном парке Ишимского района. Мощность предприятия составит 2,5 тыс. тонн в год. Продукт ориентирован как на внутренний рынок, так и экспорт, сообщает глава муниципального образования Сергей Ломовцев.

Бизнес-кейс разработали специалисты инвестиционного агентства Тюменской области по результатам совместной планерки с администрацией района. Предполагаемый объем инвестиций - 20 млн рублей, численность сотрудников – 10 человек. Ожидаемая выручка – 159 млн рублей.

Для реализации проекта администрация предлагает земельный участок 38,9 га на территории Ишимского агропромышленного парка, где есть все необходимые коммуникации. Инвесторы смогут воспользоваться федеральными и региональными мерами поддержки, кооперационными цепочками сельхозпроизводителей.

Потенциальные потребители планируемой к выпуску продукции - продовольственные сети и оптовые покупатели.

Подробнее о проекте можно узнать у инвестиционного уполномоченного Ишимского района по тел. 8 (34551) 7-83-09.