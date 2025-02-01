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В ТИУ 114 выпускников представят бизнес-проекты в качестве дипломной работы

Общество, 19:01 26 февраля 2025

ТИУ

114 выпускников ТИУ смогут представить собственные бизнес-проекты в качестве дипломной работы в 2025 г. Подготовить их качественно помогают эксперты центра "Мой бизнес". Они проводят семинары, тренинги в рамках проекта "Азбука предпринимательства".

По информации вуза, программа охватывает широкий спектр тем, необходимых для успешного старта: разработка комплексных предложений; маркетинговые стратегии; анализ целевой аудитории; региональные меры поддержки.

Как отметили в центре "Мой бизнес", особенностью мероприятия является объединение студентов и действующих предпринимателей. Такой формат обеспечивает возможность обмена опытом и идеями, получение ценных советов от опытных наставников. Успешное завершение тренингов открывает для студентов возможность претендовать на грантовую поддержку для реализации своего проекта.

Следующим этапом для студентов станет защита проектов перед экспертами, которая состоится в марте. Далее участники будут приглашены на двухмесячную акселерационную программу, где они продолжат работать над своими проектами под руководством наставников – представителей бизнес-сообщества региона.

Программу "Стартап как диплом" реализуют в ТИУ уже несколько лет, что свидетельствует о растущем интересе к молодежному предпринимательству. По словам организаторов, с каждым годом число желающих принять участие в программе увеличивается.

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