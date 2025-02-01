Туман, снег и изморозь ожидаются в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Туман, снег и изморозь ожидаются в Тюменской области с 27 февраля по 1 марта. Дорожная техника круглосуточно находится на дежурстве, уточнили в пресс-службе Уралуправтодора.

Ночью будет местами небольшой снег, в отдельных районах туман, изморозь. Днём небольшой, местами умеренный снег. Днем температура воздуха составит от 0 до минус 5 градусов.

Силами подрядных организаций на федеральных трассах ведется превентивная обработка во избежание гололёда. Уточнить актуальную информацию можно по телефону 8-800-200-63-06.