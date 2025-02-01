10 тюменских писателей озвучат книги для слабовидящих читателей

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Проект "Доступный формат. Голос автора" стартовал в Специальной библиотеке для слепых – филиале Тюменской областной научной библиотеки. Авторы книг озвучат свои произведения, чтобы расширить кругозор слабовидящих читателей, сообщает пресс-служба департамента культуры Тюменской области.

Итогом инициативы станут "говорящие книги" в специальном формате LKF, которые затем внесут в онлайн-библиотеку для инвалидов по зрению "Логос".

В проекте участвуют прозаики и поэты – члены Тюменского отделения Союза писателей России. Всего отобрано 10 литераторов. Среди них Екатерина Володина, Владимир Молдованов, Василий Михайлов, Вячеслав Софронов, Наташа Корсак и другие. Наставником по ораторскому мастерству станет победительница конкурса чтецов Международной конференции "ГОЛОС-2018" Союза дикторов Елена Понеделина.