  • 27 февраля 202527.02.2025четверг
  • USD85,9279
    EUR90,1826
  • В Тюмени -5..-7 С 2 м/с ветер северный

Инструменты Строительно-индустриального кластера Тюменской области оценили в Госдуме

Экономика, 10:57 27 февраля 2025

предоставлено Строительно-индустриальным кластером Тюменской области

Инструменты развития Ассоциации "Строительно-индустриальный кластер Тюменской области" высоко оценили и включили в резолюцию по итогам круглого стола комитета Государственной думы РФ по строительству и ЖКХ 26 февраля. Доклад представила генеральный директор кластера Юлия Ахметова.

Участники встречи обсуждали тему "Риски в жилищном строительстве на фоне макроэкономических факторов". Юлия Ахметова рассказала о преимуществах кластерного подхода к развитию отраслей экономики. Кластер организует межрегиональное и международное взаимодействие для создания производств, поставки строительных материалов, продукции и предлагает эффективные бизнес-инструменты поддержки строительной отрасли.

предоставлено Строительно-индустриальным кластером Тюменской области предоставлено Строительно-индустриальным кластером Тюменской области ﻿

Участники круглого стола предложили к имеющимся формам консолидации участников рынка добавить новые. Так, Союз сельских строителей России отметил важность возрождения системы жилищных потребительских кооперативов как альтернативы эскроу-счетам. Были заслушаны и другие решения острых отраслевых вопросов.

По завершении работы круглого стола в Госдуме предложения тюменцев по использованию инструментов кластерной политики поддержаны и включены в итоговую резолюцию.

Напомним, Строительно-индустриальный кластер создан в Тюменской области в феврале 2024 г. На сегодня в него входят более 60 резидентов из пяти субъектов РФ. Всего в периметре ассоциации находятся более 750 компаний.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Госдума РФ , строительно-индустриальный кластер

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:47 27.02.2025Высокие технологии и наука – область интересов Тюменской области и Казахстана
11:52 27.02.2025Более 190 экспертов из регионов России участвуют в тюменском Зимнем форуме охраны труда
11:30 27.02.2025Новые очистные сооружения в Упорово готовы на 62 %
10:57 27.02.2025Инструменты Строительно-индустриального кластера Тюменской области оценили в Госдуме

Настоящий ресурс использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, предоставляемый компанией ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс), сервис Яндекс Метрика использует файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и храниться на серверах Яндекса в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора