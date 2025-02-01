Инструменты Строительно-индустриального кластера Тюменской области оценили в Госдуме

предоставлено Строительно-индустриальным кластером Тюменской области предоставлено Строительно-индустриальным кластером Тюменской области

Инструменты развития Ассоциации "Строительно-индустриальный кластер Тюменской области" высоко оценили и включили в резолюцию по итогам круглого стола комитета Государственной думы РФ по строительству и ЖКХ 26 февраля. Доклад представила генеральный директор кластера Юлия Ахметова.

Участники встречи обсуждали тему "Риски в жилищном строительстве на фоне макроэкономических факторов". Юлия Ахметова рассказала о преимуществах кластерного подхода к развитию отраслей экономики. Кластер организует межрегиональное и международное взаимодействие для создания производств, поставки строительных материалов, продукции и предлагает эффективные бизнес-инструменты поддержки строительной отрасли.

Участники круглого стола предложили к имеющимся формам консолидации участников рынка добавить новые. Так, Союз сельских строителей России отметил важность возрождения системы жилищных потребительских кооперативов как альтернативы эскроу-счетам. Были заслушаны и другие решения острых отраслевых вопросов.

По завершении работы круглого стола в Госдуме предложения тюменцев по использованию инструментов кластерной политики поддержаны и включены в итоговую резолюцию.

Напомним, Строительно-индустриальный кластер создан в Тюменской области в феврале 2024 г. На сегодня в него входят более 60 резидентов из пяти субъектов РФ. Всего в периметре ассоциации находятся более 750 компаний.