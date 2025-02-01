В Уватском районе потушили загоревшийся грузовик

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Грузовой автомобиль Volvo загорелся в Уватском районе 26 февраля. Огонь повредил машину и расположенную рядом вагон-бытовку на общей площади 8 кв. м. Пострадавших нет. Специалисты устанавливают причину пожара, сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.

Помимо этого, из-за короткого замыкания в с. Менжинском Сладковского района загорелась хозяйственная постройка. Огонь также повредил жилой дом. Общая площадь пожара составила 116 кв. м. Пострадавших нет.

Всего 26 февраля зафиксировали шесть техногенных пожаров. Спасатели два раза помогали в ликвидации последствий ДТП, два раза оказали помощь населению. На водных объектах происшествий не зарегистрировано.