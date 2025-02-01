Эксперты определяют архитектуру и наполнение программ межвузовского кампуса в Тюмени

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Архитектуру и наполнение программ, которые будут реализовываться в межвузовском кампусе Тюмени, определяют в эти дни специалисты. Это все, что касается развития образовательного комплекса, выстраивания продуктовых линеек, настройки процессов, создания новых производств, стартапов.

Об этом заявил генеральный директор АНО "Агентство инноваций" Денис Неустроев в ходе стратегической сессии "Система программного управления межуниверситетского кампуса" с расширенным заседанием Совета при губернаторе Тюменской области по вопросам высшего образования и науки. Мероприятия проходит в Тюмени с 26 по 28 февраля.

"Министерство науки и высшего образования поставило нам задачу – сформулировать программно-продуктовый подход к реализации программной деятельности в кампусе. Мы рассчитываем, что в итоге появится архитектура программ, которые мы будем реализовывать и их первоначальное наполнение. Это большой труд, сейчас мы только в начале пути", - уточнил Денис Неустроев.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

По его словам, работа идет в шести группах. Первые четыре сформированы по тем направлениям, которые уже определены для развития будущего кампуса.

"Они включают перевооружение и модернизацию производств, новые производства и трансфер технологий, кооперацию и локализацию, подгогтовку новых кадров для региона. Еще одна группа будет прорабатывать вопросы развития научно-технологической повестки Тюменской области с горизонтом в 10, 15, 20 и 50 лет вперед. Шестая - это молодежная политика", - дополнил руководитель "Агентства инноваций".

Отметим, в обсуждении участвуют эксперты тюменских вузов, компаний, общественных и молодежных объединений, органов власти.

Напомним, стратегическая сессия проходит в рамках участия в пилотном проекте Минобрнауки России по развитию продуктовых программ кампусов . Тюменский кампус строится в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" национального проекта "Молодежь и дети".

Оксана Корнеенкова