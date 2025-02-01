В Сладковском районе семье вручили жилищный сертификат

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сертификат на улучшение жилищных условий вручили семье в Сладковском районе, рассказал глава муниципального образования Александр Иванов.

"В рамках государственной программы обеспечения доступным и комфортным жильем семей сертификат позволит использовать средства на покупку нового жилья или закрытие задолженности за ипотеку. Это важный шаг к улучшению жилищных условий, который открывает новые возможности для семьи Мухаметовых", - подчеркнул глава.

Он пожелал молодой семье, чтобы в новом доме царили мир, согласие и любовь.

Напомним, в 2024 году сертификатами воспользовались 476 семей региона. Получить субсидию могут пары, в которых возраст супругов не превышает 35 лет. Приоритет отдаётся многодетным семьям.