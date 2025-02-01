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Конфликт из-за незаконной врезки в газопровод в Тюмени взят под контроль правоохранительными органами

Общество, 16:00 28 февраля 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Правоохранительные органы и руководство Тюменской области взяли под контроль конфликтную ситуацию, сложившуюся между цыганским сообществом и остальными жителями ул. Избышева в Тюмени.

Ранее интернет-издания сообщали, что цыгане делают врезки в газовые сети и самовольно пользуются ресурсом. При этом перед поставщиком у них накопился долг, что вызывает недовольство жителей района.

Информацию проверило правительство региона и органы местного самоуправления. Прошла также рабочая встреча с цыганским бароном Геной Виноградовым.

Он заверил, что цыгане не планируют организовывать собрания и устраивать разбирательства с жителями. Слухи об этом он считает провокацией и попыткой разжечь конфликт. С лидерами местных цыганских общин проведены профилактические беседы.

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# конфликт , незаконная врезка

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