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В Тобольске спасли четырех человек из горящей квартиры

Происшествия, 18:23 28 февраля 2025

главное управление МЧС России по Тюменской области | Фото: главное управление МЧС России по Тюменской области

Четырех человек из горящей квартиры в двухэтажном доме на ул. Кирова спасли в Тобольске. Трое из эвакуированных – дети, сообщает управление МЧС России по Тюменской области.

Сообщение о пожаре поступило в третьем часу дня 28 февраля. Прибывшие на место вызова сотрудники подразделений потушили возгорание на пяти кв. м. При помощи спасательных устройств они вывели из задымленных помещений жителей дома.

По предварительным данным, причиной пожара могла стать электрическая плита.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , спасение на пожаре , Тобольск

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