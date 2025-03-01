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Широкая Масленица развернулась на улице Дзержинского в Тюмени

Общество, 12:12 01 марта 2025

ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

Театрализованное представление, народные игры и другие масленичные забавы собрали тюменцев всех возрастов на ул. Дзержинского 1 марта.

Емеля, Баба Яга, Щука и Кот Баюн стали главными героями весёлой истории о споре Зимушки-зимы и Весны-красны о том, кто из них главнее.

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В течение дня ждут также перетягивание каната, бой на бревне и другие забавы и состязания. Завершится праздник большим масленичным хороводом и розыгрышем призов.

Отметим, что организатором события выступило Тюменское агентство развития креативных индустрий.

Празднование Масленицы продолжится в Тюмени и на других площадках. 1 марта гостей ждут в 15 часов на ул. Малышева, 24, гулянье "Масленица- широкая душа" проходит на ул. Олимпийской, 9.

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2 марта большая праздничная программа с тематическими зонами и состязаниями пройдёт в парке "Заречный", начало в 12 часов. Запланирован также розыгрыш главного приза конкурса "Тюменская Масленица-2025".

В 16 часов по ул. Судоремонтной, 1А начнётся гуляние "Боярыня Масленица".

Николай Ступников

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# Масленица , улица Дзержинского

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