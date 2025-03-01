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Тюменские каратисты выступят на международных соревнованиях

Спорт, 15:19 01 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

14 каратистов 12 лет и старше впервые представят Тюменскую область на международных соревнованиях по кёкусинкай "Кубок Наций" в Москве.

Турнир пройдет 9 марта. Всего на нем соберутся 2 тыс. спортсменов из более чем 15 стран и 40 регионов России, сообщает информационный центр областного правительства.

В сборную Тюменской области вошли победители турниров по карате различного уровня, среди них лидер первенства России, член национальной сборной, победитель первенства Азии Матвей Бусырев, международного турнира Роман Мальцев, всероссийского турнира Вячеслав Матвеев, чемпионка страны Ольга Иванова.

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# карате , соревнования

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