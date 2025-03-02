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"Единая Россия" проведет предварительное голосование с 5 марта по 25 мая

Политика, 15:45 02 марта 2025

Фото: cdn.er.ru

Политическая партия "Единая Россия" проведет предварительное голосование с 5 марта по 25 мая, сообщил первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ, секретарь Генерального совета партии Владимир Якушев.

Уже в седьмой раз процедура пройдет в электронном виде на сайте. Регистрация голосующих будет проходить с верификацией на портале "Госуслуг". Само голосование проходит с использованием технологии блокчейн, что обеспечивает безопасность данных избирателей.

Предварительное голосование – наше уникальное преимущество. Оно обеспечивает прозрачность отбора кандидатов, чего до сих пор нет ни у одной другой партии. Позволяет начать работать с избирателями за несколько месяцев до фактического старта кампании. А самое главное – тех, кто представит Единую Россию на выборах осенью, определяют сами избиратели, -подчеркнул он.

При этом, отметил Владимир Якушев, процедура привлекает наиболее востребованных кандидатов. Например, в пандемию это были волонтеры и медики, а сейчас – участники СВО и те, кто помогают фронту.

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