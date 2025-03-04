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Победителей по интеллектуальным играм в Тюмени назовут в середине марта

Общество, 09:40 04 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Два финала по интеллектуальным играм состоится в "Конторе пароходства" в середине марта. 15 марта определят победителя в студенческой лиге, 16 марта - в школьной.

В программе: 48 вопросов "Что? Где? Когда?", восемь тем письменной командной "Своей игры", "Брейн-ринг" для топ-8 команд дисциплины "Что? Где? Когда?", "Эрудит-квартет" для топ-4 команд письменной КСИ.

Оба финала получат статусы выводящих на чемпионаты России по игре "Что? Где? Когда?" среди школьников и студентов.

Открытие турниров намечено на 11 часов в оба дня, сообщает Интеллектуальное движение Тюменской области. Возрастное ограничение: 6+

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# интеллектуальные игры , студенты , школьники

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