Тюменец Захар Батырев стал лучшим в изготовлении прототипов на чемпионате "Профессионалы"
Тюменец Захар Батырев занял первое место в номинации "Изготовление прототипов" регионального этапа чемпионата "Профессионалы". Состязания прошли на площадке Центра робототехники и АСУ с 26 по 28 февраля, сообщает региональный департамент информатизации.
Второе место у Тимофея Жагорина, третье - Михаил Кузьменко.
Также среди учеников Центра робототехники и АСУ в компетенции "3D-моделирование для компьютерных игр" первым признан Павел Дорогов, у Арсения Калашникова третье место.
Победителей ждут отборочные соревнования региональных этапов, которые проводятся за право участия в финале чемпионата.
Напомним, 533 школьника и студента колледжей и техникумов участвовали в III Региональном этапе Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы". Он проходил на 15 площадках до 2 марта. Ребята состязались в 97 компетенциях, из них 71 - основная категория и 26 - категория "юниоры", куда входят школьники.