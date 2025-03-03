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Тюменец Захар Батырев стал лучшим в изготовлении прототипов на чемпионате "Профессионалы"

Общество, 18:05 03 марта 2025

t.me/di72to

Тюменец Захар Батырев занял первое место в номинации "Изготовление прототипов" регионального этапа чемпионата "Профессионалы". Состязания прошли на площадке Центра робототехники и АСУ с 26 по 28 февраля, сообщает региональный департамент информатизации.

Второе место у Тимофея Жагорина, третье - Михаил Кузьменко.

Также среди учеников Центра робототехники и АСУ в компетенции "3D-моделирование для компьютерных игр" первым признан Павел Дорогов, у Арсения Калашникова третье место.

Победителей ждут отборочные соревнования региональных этапов, которые проводятся за право участия в финале чемпионата.

Напомним, 533 школьника и студента колледжей и техникумов участвовали в III Региональном этапе Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы". Он проходил на 15 площадках до 2 марта. Ребята состязались в 97 компетенциях, из них 71 - основная категория и 26 - категория "юниоры", куда входят школьники.

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# департамент информатизации Тюменской области , профессионалы , чемпионат

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