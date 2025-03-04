День приема предпринимателей проходит в тюменской прокуратуре

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Всероссийский день приема предпринимателей проходит 4 марта в органах прокуратуры Тюменской области. С 9 до 18 часов в аппарате областной прокуратуры (ул. 50 лет Октября, 31) представители бизнеса смогут обратиться по интересующим вопросам к руководителям подразделений.

В этот день прием предпринимателей также пройдет и в территориальных прокуратурах области, их адреса указаны на сайте ведомства.

"Прокуроры ориентированы на максимально оперативное реагирование на нарушения прав представителей бизнес-сообщества органами контроля (надзора), правоохранительными органами, заказчиками, несвоевременно оплачивающими выполненные работы по государственным и муниципальным контрактам", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.