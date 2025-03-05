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Более 30 тыс. жителей Тюменской области оформили самозапрет на кредиты и займы

Экономика, 09:40 05 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

30 тыс. жителей Тюменской области оформили добровольный запрет на оформление кредитов и займов за первые четыре дня марта. Такая возможность появилась на портале Госуслуги, сообщает информационный центр регионального правительства.

"Новый функционал Госуслуг поможет тюменцам лучше защищать свои личные данные от мошенников. Чем больше человек обезопасит себя, тем выше станет общий уровень кибербезопасности всего региона", - подчеркнул директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов

Теперь у людей, подавших заявление на самозапрет, в кредитной истории появляется специальная отметка. Если она есть, то банки и МФО откажут в оформлении заявки на кредит или заем.

Снять запрет на получение кредитов и займов можно также с помощью портала Госуслуг. Заявление подписывается электронной подписью с помощью приложения "Госключ".

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# банки , запрет , кредиты , электронные госуслуги

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