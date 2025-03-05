В Тюмени тушат возгорание в общественном здании на улице Полевой
Возгорание в общественном здании тушат на улице Полевой в Тюмени. Сообщение о задымлении на кровле поступило в восьмом часу вечера, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.
На месте работают пожарно-спасательные подразделения МЧС. Люди, которые находились в здании эвакуировались самостоятельно. Сведений о пострадавших не поступало.
Пожарные обнаружили очаг тления. Ведутся работы по проливке и разборке конструкций.
Площадь возгорания уточняется.