В Тюмени тушат возгорание в общественном здании на улице Полевой

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Возгорание в общественном здании тушат на улице Полевой в Тюмени. Сообщение о задымлении на кровле поступило в восьмом часу вечера, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения МЧС. Люди, которые находились в здании эвакуировались самостоятельно. Сведений о пострадавших не поступало.

Пожарные обнаружили очаг тления. Ведутся работы по проливке и разборке конструкций.

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Площадь возгорания уточняется.