Ольга Зимина: на поврежденном газопроводе начались аварийно-восстановительные работы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Аварийно-восстановительные работы начались на поврежденном газопроводе высокого давления на Московском тракте Тюмени. Из-за коммунального инцидента под отключение попали 14 населенных пунктов Тюменского района, в том числе многоквартирные дома и социальные объекты.

Об этом сообщила глава Тюменского района Ольга Зимина в своем Telegram-канале.

"На оперативном дежурстве находятся также и бригады электрических сетей, так как возрастает потребление электроэнергии. Утром после оценки температуры в помещениях школ и детских садов будет принято решение о приёме детей", - уточнила глава.

По ее словам, ориентировочно газоснабжение восстановят к 9 часам утра 5 марта.

Ранее, прокуратура Тюменской области организовала проверку по факту коммунальной аварии в областном центре.