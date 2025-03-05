  • 5 марта 20255.03.2025среда
  • В Тюмени -10..-12 С 2 м/с ветер юго-восточный

Ольга Зимина: на поврежденном газопроводе начались аварийно-восстановительные работы

Происшествия, 22:48 04 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Аварийно-восстановительные работы начались на поврежденном газопроводе высокого давления на Московском тракте Тюмени. Из-за коммунального инцидента под отключение попали 14 населенных пунктов Тюменского района, в том числе многоквартирные дома и социальные объекты.

Об этом сообщила глава Тюменского района Ольга Зимина в своем Telegram-канале.

"На оперативном дежурстве находятся также и бригады электрических сетей, так как возрастает потребление электроэнергии. Утром после оценки температуры в помещениях школ и детских садов будет принято решение о приёме детей", - уточнила глава.

По ее словам, ориентировочно газоснабжение восстановят к 9 часам утра 5 марта.

Ранее, прокуратура Тюменской области организовала проверку по факту коммунальной аварии в областном центре.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ЖКХ , Ольга Зимина , Тюменский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
22:48 04.03.2025Ольга Зимина: на поврежденном газопроводе начались аварийно-восстановительные работы
22:10 04.03.2025Прокуратура Тюменской области организовала проверку по факту коммунальной аварии
21:20 04.03.2025В Тюмени тушат возгорание в общественном здании на улице Полевой
12:58 04.03.2025Житель Тюмени перевел мошеннику более 5 млн рублей

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора