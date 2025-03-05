Ольга Зимина: на поврежденном газопроводе начались аварийно-восстановительные работы
Аварийно-восстановительные работы начались на поврежденном газопроводе высокого давления на Московском тракте Тюмени. Из-за коммунального инцидента под отключение попали 14 населенных пунктов Тюменского района, в том числе многоквартирные дома и социальные объекты.
Об этом сообщила глава Тюменского района Ольга Зимина в своем Telegram-канале.
"На оперативном дежурстве находятся также и бригады электрических сетей, так как возрастает потребление электроэнергии. Утром после оценки температуры в помещениях школ и детских садов будет принято решение о приёме детей", - уточнила глава.
По ее словам, ориентировочно газоснабжение восстановят к 9 часам утра 5 марта.
Ранее, прокуратура Тюменской области организовала проверку по факту коммунальной аварии в областном центре.