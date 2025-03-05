Прокуратура Тюменской области организовала проверку по факту коммунальной аварии
Магистральный газопровод повредили в Тюмени 4 марта. Под отключение попали населенные пункты Московского, Переваловского, Успенского сельских поселений Тюменского района.
Прокуратура Тюменской области организовала проверку по факту коммунальной аварии, сообщается в Telegram-канале ведомства.
В ходе проверки оценят соблюдение допустимой продолжительности предоставления коммунальной услуги по газоснабжению.
При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.