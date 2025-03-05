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Прокуратура Тюменской области организовала проверку по факту коммунальной аварии

Происшествия, 22:10 04 марта 2025

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Магистральный газопровод повредили в Тюмени 4 марта. Под отключение попали населенные пункты Московского, Переваловского, Успенского сельских поселений Тюменского района.

Прокуратура Тюменской области организовала проверку по факту коммунальной аварии, сообщается в Telegram-канале ведомства.

В ходе проверки оценят соблюдение допустимой продолжительности предоставления коммунальной услуги по газоснабжению.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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# ЖКХ , прокуратура

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