В Тюмени 2,5 млн рублей распределят между участниками первой волны конкурса "Новая нефть"

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

35 проектов рассмотрят организаторы первой волны грантового конкурса "Новая нефть". Заявки принимали с 31 января по 3 марта. Общая сумма поддержки составит 2,5 млн рублей, сообщает Тюменское агентство развития креативных индустрий.

Основные направления заявителей: производство одежды, обуви и аксессуаров под местными брендами; сувенирная и ремесленная продукция; иммерсивные экскурсии по Тюмени; разработка онлайн-приложений и CRM-систем; хореографические проекты и другие.

"Сейчас все проекты проходят тщательный анализ и оценку экспертами. Победители получат до 500 тысяч рублей на реализацию своих идей. Общая сумма грантов первой волны составит 2,5 миллиона рублей", - добавили в агентстве.

Результаты конкурса объявят до 11 апреля. Затем стартует вторая волна конкурса для креативных предпринимателей.