В Тюмени 2,5 млн рублей распределят между участниками первой волны конкурса "Новая нефть"
35 проектов рассмотрят организаторы первой волны грантового конкурса "Новая нефть". Заявки принимали с 31 января по 3 марта. Общая сумма поддержки составит 2,5 млн рублей, сообщает Тюменское агентство развития креативных индустрий.
Основные направления заявителей: производство одежды, обуви и аксессуаров под местными брендами; сувенирная и ремесленная продукция; иммерсивные экскурсии по Тюмени; разработка онлайн-приложений и CRM-систем; хореографические проекты и другие.
"Сейчас все проекты проходят тщательный анализ и оценку экспертами. Победители получат до 500 тысяч рублей на реализацию своих идей. Общая сумма грантов первой волны составит 2,5 миллиона рублей", - добавили в агентстве.
Результаты конкурса объявят до 11 апреля. Затем стартует вторая волна конкурса для креативных предпринимателей.