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В Тюмени 2,5 млн рублей распределят между участниками первой волны конкурса "Новая нефть"

Экономика, 17:10 05 марта 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

35 проектов рассмотрят организаторы первой волны грантового конкурса "Новая нефть". Заявки принимали с 31 января по 3 марта. Общая сумма поддержки составит 2,5 млн рублей, сообщает Тюменское агентство развития креативных индустрий.

Основные направления заявителей: производство одежды, обуви и аксессуаров под местными брендами; сувенирная и ремесленная продукция; иммерсивные экскурсии по Тюмени; разработка онлайн-приложений и CRM-систем; хореографические проекты и другие.

"Сейчас все проекты проходят тщательный анализ и оценку экспертами. Победители получат до 500 тысяч рублей на реализацию своих идей. Общая сумма грантов первой волны составит 2,5 миллиона рублей", - добавили в агентстве.

Результаты конкурса объявят до 11 апреля. Затем стартует вторая волна конкурса для креативных предпринимателей.

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# креативные индустрии , ТАРКИ

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