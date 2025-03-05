Десятилетнего мальчика сбила водитель иномарки в Тюмени

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Десятилетнего мальчика сбила водитель автомобиля Volkswagen на ул. Жигулевской в Тюмени 5 марта.

По предварительным данным, школьник спешил на тренировку, хотел сократить маршрут, перебегал улицу вне пешеходного перехода.

26-летняя водитель не успела вовремя среагировать и остановиться. Пострадавший подросток получил ушиб бедра.

С началом весны число ДТП с участием детей может увеличиться. Они чаще бывают на улице, в том числе без сопровождения взрослых, сказал начальник управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.

“За два месяца этого года в Тюменской области произошло 45 ДТП с участием детей, три ребенка погибли, 51 ранен. Большая просьба к родителям школьников ежедневно напоминать им о правилах безопасности на дороге, а также быть очень аккуратными при перевозке детей в автомобилях”, - отметил Андрей Миллер.

Сотрудники Госавтоинспекции примут участие в родительских собраниях и проведут дополнительные уроки дорожной безопасности со школьниками.